Napoli, tegola De Bruyne: lesione di alto grado al bicipite femorale, stop di 3-4 mesi per la stella belga

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 21 sec read

Brutte notizie per il Napoli: Kevin De Bruyne ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale destro, come confermato dagli esami al Pineta Grande Hospital. Il club azzurro ha comunicato che il giocatore ha già iniziato il percorso fisioterapico, ma i tempi di recupero stimati sono di 3-4 mesi. Una perdita pesantissima per Conte, che dovrà rinunciare al suo faro offensivo proprio nel periodo più intenso della stagione.

Vincenzo Letizia

