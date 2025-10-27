NEWS

Napoli, Højlund verso il rientro: convocazione possibile per Lecce e scelte di Conte

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 48 sec read

Buone notizie in casa Napoli: Rasmus Højlund avanza verso il recupero e potrebbe tornare nella lista dei convocati già per la trasferta di Lecce.  Dopo tre partite saltate, il centravanti danese è tornato a svolgere lavoro differenziato, suscitando ottimismo nello staff tecnico.  Tuttavia, non è previsto il rientro da titolare: inizialmente Conte dovrebbe inserirlo a gara in corso.

Il tecnico, alle prese con una serie di assenze (tra cui Meret, Lobotka, Lukaku, Neres e De Bruyne), monitora anche le condizioni di Rrahmani, ancora in dubbio.  Se Højlund non dovesse essere pienamente recuperato, con Lucca che non convince ancora appieno, l’allenatore potrebbe optare per la strategia del “falso nueve”, utilizzando esterni o centrocampisti offensivi con compiti di finalizzazione già sperimentati in allenamento.

Il rientro dell’attaccante rappresenterebbe un recupero prezioso per l’equilibrio offensivo del Napoli, che in sua assenza ha mostrato difficoltà nel concretizzare.  Per ora, Conte resta prudente: la rifinitura darà l’ultima parola sulla piena disponibilità del giocatore.

Vincenzo Letizia

