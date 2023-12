LE INTERVISTE – Braga, Jorge: “Napoli forte sia con Mazzarri che con Garcia. “

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore dello Sporting Braga Arthur Jorge risponde alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona. Subito una considerazione: “Sicuramente non festeggeremo per ora. Adesso abbiamo il nostro piano B: l’Europa League. Abbiamo perso questa gara come col Real Madrid, due squadre forti, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo: l’Europa League. Vediamo cosa accadrà in futuro. Ribadisco che il Braga è una squadra combattiva”. Si aspettava Natan a sinistra? Quali differenze ci sono tra questo Napoli e quello di Garcia? “Abbiamo giocato contro due allenatori molto forti, la differenza sta nel loro approccio alla partita e per ciò che la squadra dimostra in campo. Sapevamo che il Napoli avrebbe impiegato Natan su quella fascia, gli abbiamo contrapposto un giocatore veloce per cercare di arrivare al cross e cercare di portare più uomini in area avversaria”. Ieri si parlava di mantenere un pressing alto, ma la difesa è rimasta molto esposta? “Abbiamo giocato con due centrali per fare un lavoro di copertura e hanno fatto bene. Subire il primo gol immediatamente ha condizionato la nostra strategia. Siamo una squadra che può ancora vincere, guardiamo avanti e vediamo come si svolgeranno i prossimi impegni”.

Vincenzo Letizia

