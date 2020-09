Calciomercato: Tottenham ultima speranza per il Napoli e Milik

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e gli agenti di Arkadiusz Milik sono al lavoro per trovare un accordo con il club inglese del Tottenham per portare l’attaccante polacco in Premier League. La società londinese, ora, rappresenta l’ultima speranza per il club di De Laurentiis e per lo stesso giocatore. La dirigenza partenopea preme per concludere al più presto la trattativa per non perdere il calciatore a parametro zero l’anno prossimo. Anche da parte dell’entourage del centravanti c’è la volontà di risolvere questa incresciosa situazione per evitare che Arek rimanga un anno fermo. Il procuratore David Pantak è nella capitale britannica da qualche giorno nel tentativo di trovare l’accordo con la dirigenza degli Spurs. Quest’ oggi potremmo avere la fumata bianca. L’affare, secondo quanto riportato da Tuttosport, si dovrebbe chiudere con la formula prestito gratuito con obbligo di riscatto a 25 milioni, dopo aver rinnovato fittiziamente il contratto con il polacco.