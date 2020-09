ANTEPRIMA PARTITA Napoli vs Genoa

Domenica pomeriggio alle 15 il Napoli farà il suo debutto casalingo contro il Genoa per la seconda giornata del nuovo campionato di massima serie. Uno scontro tra due compagini prime in classifica dopo i successi rispettivamente contro il Parma e contro il Crotone, conseguiti nel primo turno. Il tecnico del Napoli Gattuso appare orientato a confermare, almeno inizialmente, il suo abituale 4-3-3 con il redivivo Lozano ed Insigne esterni ai lati du Mertens prima punta, il quale tuttavia sente il fiato sul collo di Osimhen per una maglia da titolare. In mediana dovrebbe essere confermato il trio Demme Ruiz e Zielinski. Nel pacchetto arretrato potrebbe trovar posto Mario Rui in luogo di Hysaj dopo aver fatto panchina al Tardini. Tra i pali consueto ballottaggio tra Ospina e Meret. L’allenatore degli ospiti Maran recupera Masiello e Cassata che hanno scontato la squalifica e molto probabilmente dovrebbero essere della partita anche Criscito e Sturaro. Il capitano dei rossoblù genoani dovrebbe partire titolare assieme a Goldaniga e Masiello, mentre in mezzo al campo l’unico dubbio riguarda l’impiego di Ghiglione o Biraschi. Infine in avanti confermatissimo il tandem Pandev-Destro, già in gol domenica scorsa. Alla luce di quanto detto ecco i possibili schieramenti delle due squadre

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne.

Genoa (3-5-2): Perin; Criscito, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro

Diamo uno sguardo alle statistiche; Napoli e Genoa si sono affrontate in terra campana in 47 occasioni; i padroni di casa hanno vinto per ben 24 volte, contro solo 7 degli avversari, mentre i pareggi sono stati 16, l’ultimo nello scorso torneo, 0 a 0 infatti il risultato finale. Le reti del Napoli sono state finora 68, quelle del Genoa 35.