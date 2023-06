NAPOLI – Come giocherà la squadra affidata al francese ex Roma Rudi Garcia?

Ironia della sorte, Rudi Garcia, quando lasciò la Roma, fu rimpiazzato, sulla panchina giallorossa, da Luciano Spalleti, attualmente, invece, le parti si sono invertite, infatti è l’ex tecnico azzurro ad essere sostituito dall’allenatore francese, scelto dal presidente per difendere lo scudetto conquistato e magari arrivare almeno alle semifinali di Champions League. A suo avviso Garcia è sembrato l’uomo giusto per proseguire sulla falsariga del mister toscano. Molti tra addetti ai lavori e tifosi si domandano: ma come giocherà il Napoli versione Garcia? Bella domanda! In sostanza non dovrebbe cambiare molto, poiché i giocatori azzurri giocano a memoria. Tuttavia. dipenderà molto, pure da quello che succederà nel mercato estivo: chi partirà e chi resterà? Se Osimhen, resterà il gioco sarà uguale a quello dell’anno scorso ma un altro capitolo da capire, resta la sostituzione del coreano Kim, visto che occorreranno indietreggiamenti veloci per consentire di tenere abbastanza alta la linea arretrata di difesa. Il francese ama essere molto pragmatico e non disdegna le ripartenze in contropiede. Nel calcio praticato da Garcia il tridente offensivo partecipa di meno alla fase di non possesso, quindi sarà importante comprendere quale centrocampista unirà il gioco tra le due trequarti. Differentemente dal suo predecessore, l’allenatore transalpino, talvolta potrebbe adottare anche il modulo a tre in difesa, cosa mai fatta da Spalletti. Dunque non ci saranno mai automatismi cronici, in una gara tutto potrà essere stravolto. L’allenatore ex Roma predilige allungare la squadra con calciatori abbastanza universali che svariano su tutta la fascia di loro competenza. Ultimamente ha usato molto il 4-2-3-1, pertanto ha chiesto al presidente di prendere Maxime Lopez, detto Minot, un calciatore che unisce le varie fasi con senso di posizione e tanta qualità. Inoltre è adatto a giocare, sia affianco a Lobotka che in sua sostituzione passando all’altro modulo di cui sopra.