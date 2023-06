Mercato direttori sportivi – Giuntoli sulla via di Torino, sponda bianconera

Il Direttore Sportivo della società azzurra Cristiano Giuntoli, al 99% dovrebbe liberarsi dal Napoli e tra il 3 e il 4 luglio prossimi, inizierà la sua nuova avventura con la Juventus. Il presidente Aurelio De Laurentiis, si è convinto a lasciarlo partire, anche in virtù del fatto che tra premi, bonus e stipendi ai quali l’ex Ds del Carpi Giuntoli rinuncerà, il Napoli fino a 2 milioni netti, ossia 4 lordi. Un altro buon affare da parte dell’imprenditore cinematografico. Tuttavia, al momento il direttore, messo in disparte dal patron, non ha ancora avuto il benestare alla partenza ma oramai è finita la guerra con De Laurentiis e l’ottimismo cresce sempre di più; secondo i programmi, non la prossima ma l’altra settimana le strade tra loro si divideranno ed il capitolo partenopeo durato ben otto anni si concluderà con la pace di tutti. Come già annunciato in passato, non verrà sostituito, bensì sarà scelta una soluzione interna.