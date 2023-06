Osimhen – L’attaccante nigeriano, godendosi le vacanze in Grecia, pensa se accettare o meno la proposta di De Laurentiis

Il Bomber azzurro, Victor Osimhen, vincitore della classifica cannonieri dell’ultimo campionato di serie A, con 25 reti all’attivo, ricercato dal Manchester United, dal Real e dal Psg, colossi europei che possono permettersi di spendere sul mercato fior di milioni, e offrire ai giocatori ingaggi faraonici, si sta godendo le meritate vacanze in Grecia, dove, nel frattempo, riflette sulla proposta di rinnovo presentata dal presidente De Laurentiis, al suo agente, Roberto Calenda, aspettando un nuovo incontro. Bisogna, però, valutare la differenza tra domanda e offerta. Se le proporzioni saranno molto distanti, difficilmente il nigeriano resterà a Napoli, viste la chances di guadagnare, quasi il doppio, in Premier, nella Liga spagnola e nel campionato francese, dove ha già militato nel Lille. Il calciatore ama la città ed è stimato dalla tifoseria partenopea che lo ha eletto nuovo idolo, assieme al georgiano Kvaratskhelia, per cui, qualora si giungesse ad un compromesso che accontenti tutti, sarebbe ben lieto di continuare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. De resto, se De Laurentiis pretende 180 milioni per cederlo, è naturale che il suo ingaggio sia adeguato alla valutazione. E’ la legge del calciomercato da sempre. Intanto tenere sotto controllo il bilancio della società rimane una priorità assoluta, tuttavia, il patron stavolta dovrà fare un enorme sacrificio, sfidando pure le sue regole ferree, se vuole, realmente, trattenere Victor Osimhen. Dunque, ne vedremo sicuramente delle belle nell’imminente sessione estiva del mercato che aprirà i battenti, ufficialmente, sabato primo luglio.