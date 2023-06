Mercato Napoli- Resta un rebus la sostituzione del coreano Kim, tanti nomi ma nessuna certezza

Partendo Kim, ad oggi, la prossima difesa del Napoli rimane un’incognita; non è stato ancora individuato il suo sostituto; come per l’allenatore, sono stati fatti tanti nomi, tipo, Danso, Lucumi, Scalvini, ecc, ma non vi è nessuna certezza. Si attendono notizie in merito dall’area scouting, composta da Micheli e da Mantovani, che, per il momento, non penseranno minimamente di andare in vacanza, visto il grande lavoro da fare a breve termine. La ricerca del centrale difensivo, certamente non sarà difficilissima come si evince guardando il mercato dello scorso anno, quando ceduto un caposaldo come Koulibaly, il Napoli andò a pescare nel campionato turco Kim – Min – Jae, emerito sconosciuto. Soltanto la bravura dei talent scout azzurri riuscì ad individuare il giocatore che, oggi sarà ceduto a tre volte il prezzo pagato. Quindi, tuti ci interroghiamo su chi arriverà in luogo del sudcoreano, auspicando che Micheli e Company siano capaci di pescare un altro jolly.