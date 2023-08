ANTICIPI DI A – PRIMA GIORNATA, Vittorie per NAPOLI, INTER, FIORENTINA E VERONA

Il nuovo campionato di serie A 2023/24 si è aperto ieri con quattro anticipi del sabato: si sono disputati i seguenti match:

Frosinone – Napoli 1-3

Empoli – Verona 0-1

Inter – Monza 2-0

Genoa – Fiorentina 4-1

Tutti risultati prevedibili, ben tre successi in trasferta, tranne la vittoria in Toscana degli scaligeri. Le due favorite di questo torneo hanno incamerato i primi tre punti della stagione con partite convincenti, pur se contro avversari nettamente inferiori. Goleada della Viola, a Marassi, a spese del Grifone genoano che dovrà sudarsela la permanenza in categoria. La domenica del pallone prevede altre quattro gare, ovvero:

Sassuolo – Atalanta, ore 18,30

Roma – Salernitana, ore 18,30

Lecce – Lazio , ore 20,45

Udinese – Juventus, ore 20,45

La prima giornata avrà il suo epilogo domani sera con gli ultimi due incontri: Torino – Cagliari nel tardo pomeriggio e Bologna – Milan alle 20,45.