ANTICIPI DI A – TRENTESIMO TURNO, Milan e Napoli al palo, Inter tredicesimo k o in campionato

Per la trentesima di serie A, ieri si sono giocati altri tre anticipi; questi io verdetti:

Bologna – Mila 1-1

Napoli – Verona 0-0

Inter -Monza 0-1

Azzurri e rossoneri, dunque, non vanno oltre il pari, probabilmente influenzati dalla partita di ritorno di Champions, in calendario per martedì al Maradona. Pioli, infatti, per preservare i big ha cambia ben dieci undicesimi della squadra, mentre Spalletti inizia il match con cinque cambi. Se per i partenopei il pari non muta più di tanto la classifica, per i meneghini, invece, la situazione in zona Champions si complica non poco. La formazione campione d’Italia in carica rischia di non entrare tra le prime quattro, così come la compagine di Inzaghi, alla tredicesima sconfitta in questo torneo. E’ vero che le due milanesi sono in corsa per le semifinali della Coppa dalle grandi orecchie, tuttavia non vi è alcuna garanzia di portarla a casa, ammesso e non concesso che una delle due arrivi in finale, visto che ci sono ancora 90 minuti da giocare, pur se i nerazzurri godono del vantaggio di due reti. Bel colpo dei brianzoli che hanno fatto un bel regalo al presidente Berlusconi, con un successo a sorpresa nella Scala del calcio italiano, avvicinandosi prepotentemente ad una tranquilla salvezza. Intanto questa domenica si disputeranno altre quattro gare, partendo, alle ore 12,30 con il lunch match Lecce – Sampdoria per finire col posticipo serale tra Roma e Udinese. Infine domani Atalanta Fiorentina, alle 20,45, chiuderà questa trentesima tornata di serie A.