Castel Volturno – Antonio Conte prova il cambio modulo, in vista della supersfida con i bianconeri juventini

Gli azzurri di Antonio Conte sono al lavoro, al Centro sportivo di Castel Volturno, per preparare al meglio la partita con la Juventus di sabato alle 18, allo Stadium di Torino. Ieri si è svolta una doppia seduta di allenamento, a dimostrazione della voglia di non sfiguare nei confronti della “nemica” di sempre Per questa supersfida il tecnico leccese sta provando il cambio del modulo passando dalla difesa a tre a quella a 4, al fine di riproporre il 4/3/3 di spallettiana memoria. Adottando tale sistema di gioco, lo scozzese Mc Tominay che ha fatto il suo debutto in maglia azzurra, disputando una ventina di minuti nel match di Cagliari, avrebbe molto più spazio. L’ex Manchester United, però, ha bisogno di un pò di tempo ancora per integrarsi totalmente nella squadra. Scott Mc Tominay sarà certamente una pedina importantissima per questo Napoli, sia da titolare che da subentrante. La formazione partenopea sotto la guida dell’allenatore leccese ha cambiato volto, lotta senza mai mollare fino all’ultimo minuto della gara, pur non dando spettacolo. Occorre, tuttavia, registrare la difesa che, contro i sardi, ha concesso molto agli avanti del Cagliari che hanno sfiorato in più occasioni il gol. Probabilmente il baricentro dovrà essere spostato un pò più avanti per non subire le ripartenze degli avversari. Il 4/3/3, per ora, è in fase sperimentale ma non credo, conoscendo il mister, che sarà adottato nel prossimo delicatissimo match.