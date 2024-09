Allianz Stadium – Settore Ospiti già tutto esaurito, circa 2500 tifosi napoletani al seguito della squadra

Dopo le tre vittorie di fila con Bologna, Parma e Cagliari, tra i tifosi azzurri è tornato l’entusiasmo dei vecchi tempi e nel frattempo cresce a dismisura l’ansia per il big match di sabato, a Torino contro la Vecchia Signora. Però è giusto rimanere coi piedi per terra senza fare voli pindarici, onde evitare ribaltamenti di umore nel malaugurato caso di un risultato negativo. Quello con la Juve è match sempre molto sentito dalla tifoseria partenopea e sarà molto emozionante anche per lo stesso ex allenatore bianconero ed ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Intanto, il settore Ospiti dell‘Allianz Stadium è già, da qualche giorno, tutto esaurito; i tagliandi sono stati, letteralmente, polverizzati in poche ore. Si prevedono circa 2500 sostenitori del Napoli al seguito della squadra. Infatti, non c’è stato il divieto di trasferta per la tifoseria napoletana residente in Campania, come accadeva negli anni addietro. Gli azzurri, pertanto, potranno contare sul supporto e sul calore della loro gente, per uscire dall’impianto toriinese indenni. Tuttavia, la sfida coi bianconeri si preannuncia difficilissima, anche perchè gli uomini di Motta scenderanno in campo col morale alle stelle per il successo in Champions. I ragazzi di Conte, dal canto loro, in caso di risultato favorevole, invierebbero un messaggio importante alle altre big del campionato, facendo intendere che il Napoli fa sul serio.