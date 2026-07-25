Manna nella gabbia delle liste: il Napoli prigioniero dei suoi esuberi

Riavvolgere la pellicola, talvolta, aiuta a decifrare il presente. Giovanni Manna siede oggi su una scrivania che scotta, ostaggio di quell’ingombrante eredità fatta di ingaggi fuori quota e scommesse mai davvero sbocciate. Quando la bottega è piena di merce costosa e poco desiderata, il mestiere del venditore diventa un esercizio di pazienza acuta: piazzare gli esuberi non è più questione di fiuto, ma di contabilità.

E mentre i giorni scivolano via veloci verso l’inizio la seconda parte del ritiro, le crepe nella rosa restano lì, scoperte. Aurelio De Laurentiis sorride a metà: la fortuna del presidente si chiama Massimiliano Allegri, uomo d’azienda per vocazione, filosofo del “corto muso” poco incline ai capricci che furono di Antonio Conte. Max incassa, misura e tace, conscio che la coperta sia corta ma evitando di alzare la voce. Le sue idee, del resto, sono limpide; è la burocrazia del pallone a tagliargli le gambe.

Il vero nodo non sono i denari, ma gli slot. La rosa degli “over” è satura, intasata a tal punto da trasformare in casi spinosi persino le comparse o i rientri dai prestiti: da Lindstrom a Folorunsho, fino al giovane Obaretin. C’è un’affollata sala d’attesa dove tutti chiedono d’uscire, ma nessuno varca la porta. E intanto, tra un Lang e un Giovane in bilico, resta il macigno dell’attacco, con la resa dei conti tra Lucca e Lukaku rinviata solo per mancanza di acquirenti pronti all’affondo.

La burocrazia delle liste FIGC non fa sconti: senza uscite tra gli over 22, il Napoli può guardare soltanto al mercato degli Under 23 o puntare sui prodotti del vivaio.

Ecco perché l’unico spiffero d’entrata porta dritto a Favasuli del Catanzaro. Ventidue anni, la regia dell’agente Giuffredi a fare da ponte virtuoso con Manna: un’operazione incastrata tra la logica dei regolamenti e la parola data, perfetta per coprire le spalle a Di Lorenzo senza appesantire i registri.

Ma il vero allarme suona dietro. L’infermeria priva Allegri di Buongiorno – destinato a saltare una fetta cospicua del girone di Champions – e tiene Beukema a mezzo servizio fino a settembre avanzato. Olivera adattato è una pezza, non una soluzione. Il pallottoliere dice che servono due centrali e un centravanti. Piace Gatti, pupillo di Allegri la cui valutazione da 20 milioni frena gli entusiasmi, spingendo la diplomazia azzurra a ipotizzare incastri e suggestioni (compreso quel Milinkovic-Savic tanto caro ai progetti spallettiani).

Sullo sfondo, l’identikit del mercato futuribile porta invece a Lecce: Tiago Gabriel, classe 2004, gioiellino che Corvino ha già blindato rifiutando i venti milioni del Benfica. Per averlo ne servono venticinque. Tanti, forse troppi per chi deve prima svuotare la soffitta.

A Castel di Sangro, Allegri ritroverà i suoi pezzi pregiati sin dai primi giorni. Ma la sensazione è che il vero scudetto del Napoli, prima ancora che sul campo, si giocherà sui taccuini delle cessioni. Il tempo stringe e Manna non può più permettersi passi falsi.

La sensazione è che il pallone estivo racconti sempre la stessa favola: tutti cercano il colpo ad effetto, ma alla fine la differenza la fa chi sa far quadrare i conti senza perdere la bussola tattica. Sarà un agosto lunghissimo sotto l’ombra del Vesuvio.

Vincenzo Letizia Vedi la biografia completa Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.