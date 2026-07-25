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Calciomercato, Spalletti vuole rinforzi a centrocampo: per i bookie Juve a un passo da Kessié (1,57)

Vincenzo Letizia 25 Luglio 2026 0 46 sec read

ROMA – Continuano le manovre della Juventus nel calciomercato estivo per mettere nelle mani di Luciano Spalletti una squadra capace di riscattare una stagione difficile e deludente, Occhi puntati sul centrocampo dove è molto vicino l’ivoriano Franck Kessié già protagonista in Italia con le maglie di Atalanta e Milan, e svincolato dopo tre stagioni in Arabia Saudita nel Al-Ahli e un buon Mondiale. I bookmaker ci credono e, riporta Agipronews, la offrono a 1,57 su Snai. Avanzando sulla linea mediana spunta, in lavagna, la pista di un altro ex milanista: si tratta di Brahim Diaz, in forza al Real Madrid e protagonista anche lui in Coppa del Mondo con il Marocco. Il trasferimento in bianconero paga 3,00. Per comprare la Juventus deve però anche cedere e, restando in mezzo al campo, uno dei candidati alla partenza è l’olandese Teun Koopmeiners che in bianconero non ha mai convinto. L’addio alla Continassa si gioca a 1,60 su William Hill.

 

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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