Calciomercato, Spalletti vuole rinforzi a centrocampo: per i bookie Juve a un passo da Kessié (1,57)

ROMA – Continuano le manovre della Juventus nel calciomercato estivo per mettere nelle mani di Luciano Spalletti una squadra capace di riscattare una stagione difficile e deludente, Occhi puntati sul centrocampo dove è molto vicino l’ivoriano Franck Kessié già protagonista in Italia con le maglie di Atalanta e Milan, e svincolato dopo tre stagioni in Arabia Saudita nel Al-Ahli e un buon Mondiale. I bookmaker ci credono e, riporta Agipronews, la offrono a 1,57 su Snai. Avanzando sulla linea mediana spunta, in lavagna, la pista di un altro ex milanista: si tratta di Brahim Diaz, in forza al Real Madrid e protagonista anche lui in Coppa del Mondo con il Marocco. Il trasferimento in bianconero paga 3,00. Per comprare la Juventus deve però anche cedere e, restando in mezzo al campo, uno dei candidati alla partenza è l’olandese Teun Koopmeiners che in bianconero non ha mai convinto. L’addio alla Continassa si gioca a 1,60 su William Hill.
DVA/Agipro