Napoli, ecco lo staff di Allegri: Magnanelli capo dell’area tecnica, Landucci l’ombra amarcord

​DIMARO FOLGARIDA — «Grazie a tutti e buongiorno». Un saluto essenziale, secco, in pieno stile “allegriano”, rivolto al pubblico assiepato sugli spalti dello stadio Comunale di Carciato. Uomini, donne, bambini e sognatori adunatinelle valli trentine per accogliere il nuovo corso azzurro e urlare il desiderio di sempre: «Portaci un altro scudetto, Max!».

​La missione, ambiziosa ma tutt’altro che impossibile, è affidata al tecnico livornese — forte dei suoi quattordici titoli in palmarès — e a una squadra di dodici collaboratori. Un mix di fedelissimi della prima ora, volti nuovi al battesimo del fuoco all’ombra del Vesuvio ed ex collaboratori già visti all’opera sotto la gestione dei suoi predecessori.

​A guidare l’area tecnica c’è Francesco Magnanelli, leggenda del Sassuolo e recordman di presenze con la maglia neroverde (ben 520 gettoni). Il ruolo di vice è saldamente nelle mani dello storico braccio destro Marco Landucci, mentre come collaboratori tecnici figurano Elvis Abbruscato e Gianluca Maran (figlio d’arte, nato dal matrimonio tattico di papà Rolando). La match analysis è affidata a Giuseppe Maiuri, già al fianco di Allegri negli anni alla Juventus, affiancato da Ettore Prota nel ruolo di operatore camera tattica.

​Nutrito anche il comparto atletico: il responsabile dei preparatori è Stefano Folletti, coadiuvato da Enrico Maffei, Francesco Cacciapuoti ed Enrico Serra. La preparazione dei portieri, infine, è stata assegnata a Daniele Borri come responsabile, affiancato da Marco Giglio.

​Una curiosità romantica lega Marco Landucci alla storia azzurra: il 10 maggio 1987, giorno del primo storico scudetto del Napoli di Maradona, lui era in campo al San Paolo da portiere della Fiorentina nell’1-1 finale.

​Per chi c’era trentanove anni fa, la presenza del vice di Allegri evoca sensazioni d’altri tempi. Oggi come allora, il popolo azzurro torna ad affidarsi anche alle sue mani e all’esperienza di uno staff costruito per vincere.

​I nomi sono scelti, la lavagna tattica è pronta: adesso la parola passa al campo di Carciato, dove la nuova macchina di Allegri ha ufficialmente acceso i motori.

Vincenzo Letizia Vedi la biografia completa Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.