NewsMix24

UFFICIALE: Vergara rinnova il suo contratto con il Napoli

Vincenzo Letizia 25 Luglio 2026 0 11 sec read

Antonio Vergara ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Napoli, c’è il comunicato.

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento”.

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali

Napoli, Lucca e Vergara out con la Lazio Centrocampista e attaccante non saranno a disposizione: il primo è alle prese con un lieve affaticamento muscolare, […]

4 Gennaio 2026 0 21 sec read

Serie A, il Napoli vede il poker (1,58): a Cagliari Conte punta sul ritorno al gol di De Bruyne e McTominay

ROMA – Un Napoli reduce da tre successi consecutivi fa visita a un Cagliari in caduta libera nell’anticipo della 30esima giornata. I sardi non vincono […]

20 Marzo 2026 0 1 min read

Accardi a Stile TV: “Allegri a Napoli per vincere, ma servono colpi da Champions”

L’agente sportivo Giuseppe Accardi promuove l’arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli: “È il numero uno. De Bruyne e Lukaku? Vi spiego cosa succederà”.

30 Giugno 2026 0 1 min read

Rocchi, il legale a Stile TV: “Ha agito in piena autonomia e senza condizionamenti…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonino D’Avirro, legale di Gianluca Rocchi: “C’è stato l’interrogatorio, ci […]

9 Luglio 2026 0 21 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui