Mercato – Lozano sta per tornare in Olanda, destinazione Psv Eindovhen, società da cui fu acquistato

Hirving Lozano è in uscita, il messicano sta per compiere il viaggio di ritorno in Olanda, dopo quattro anni di permanenza in azzurro. Infatti sta per riabbracciare i suoi vecchi compagni del PSV Eindhoven, società da cui fu acquistato per ben 40 milioni, più commissioni, su indicazione di Carletto Ancelotti. Attualmente, il club dei Paesi Bassi lo sta ricomprando per una quindicina di milioni, compreso bonus. L’affare, tuttavia, non è ancora ufficiale, pur dando per certa l’operazione, considerando che il messicano ha le valigie pronte e oggi volerà in Olanda per sistemare gli ultimi dettagli, sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto triennale a 3 mln a stagione. Quindi, un ingaggio inferiore rispetto ai 4,5 che percepiva a Napoli. Ieri Lozano, dopo l’allenamento, in quel di Castel Volturno, ha voluto salutare tutti, un segnale inequivocabile, che annunciava il suo addio alla maglia azzurra.