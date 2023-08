Salvatore Bagni ha palato di Lindstrom – “Non è affatto un’ala tipo Lozano”

L’ex calciatore del Napoli degli anni d’oro Salvatore Bagni, oggi bravo consulente di mercato, in merito all’arrivo del danese Lindstrom, alla corte di Garcia, intervistato dal quotidiano napoletano IL MATTINO, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Si tratta di un giocatore molto tecnico, anche tattico per certi versi. Può ricoprire più ruoli ma non è certamente un’ala alla Lozano, né può rimpiazzare Politano, non penso che Garcia voglia impiegarlo sulle fasce esterne. Lindstrom è stato acquistato per fare quello che più gli si addice. Se fossi io l’allenatore, lo impiegherei nella linea mediana, nel modulo 4-3-3. Al centro del campo sempre Lobotka e lui a uno dei due lati. Non lo metterei mai al posto di Zielinski, perché il polacco, in questo momento, ha il piede più dolce e prezioso di tutta la serie A. Secondo il mio parere, il danese può dare il meglio dietro la punta, ovunque ma non al posto di Lozano. Non lo reputo all’altezza di nessuno degli esterni della rosa del Napoli.”