CHAMPIONS LEAGUE – Domani, a Montecarlo, alle 18, il sorteggio dei vari gironi di qualificazione agli ottavi

Nel tardo pomeriggio di domani, al Grimaldi Forum di Montercarlo, si terrà il sorteggio per gli otto gironi di Champions edizione 2023/2024.

Come sempre, in questa prima fase, non sono possibili incontri tra squadre della stessa nazione, ogni squadra di prima fascia sfiderà una di seconda, terza e quarta, fino alla composizione totale dei raggruppamenti. Le quattro compagini italiane Napoli, Lazio, Inter e Milan sono ansiose di conoscere il proprio destino europeo. Il sorteggio dei gironi porterà le 32 squadre qualificate ai vari gruppi dai quali usciranno le 16 formazioni che prenderanno parte agli ottavi di finale ad eliminazione diretta. Grazie alla vittoria del terzo tricolore, il Napoli di Garcia sarà inserito tra le big di prima fascia; in questo modo eviterà una delle grandissime con cui condivide il titolo di teste di serie, ma rischia di avere nel proprio girone una delle grandi della seconda fascia. Gli azzurri non potranno trovare nell’urna il Barcellona, il Manchester City,il Bayern Monaco, il Benfica, il PSG, il Siviglia ed il Feyenoord. Di contro le possibili avversarie pericolose saranno: