Permanenza Conte a Napoli – Il Presidente sta facendo il massino per trattenere il mister, proponendogli un mercato estivo da top club

Ieri, subito dopo l’udienza con Papa Leone XIV, Aurelio De Laurentiis ha avuto un colloquio con l’allenatore, di circa tre ore, sul suo prossimo futuro e della squadra, che nel campionato che verrà, dovrà difendere il tricolore vinto e ben figurare in Champions, cercando di arrivare il più lontano possibile nella competizione. Per fare cò occorre rinforzare, con calciatori di spessore, l’intera rosa. Non basteranno solo 14, 15 titolari, come accaduto nell’annata appena trascorsa, bensì una rosa competitiva al massimo, in modo da poter esguire un turnover che non dia problemi. A tale scopo, Auralio De Laurentiis, che ha fatto tesoro degli errori commessi durante il post Spalletti, ha reso noto all’allenatore leccese il piano strategico da mettere in atto nell’imminente mercato d’estate. Come già anticipato in precedenza, sembra molto cino l’arrivo del più forte centrocampista europeo degli ultimi anni, ossia De Bruyne, intanto va avanti pure la trattativa per l’attaccante canadese David. Questi, per cominciare, i primi due colpi, per tentare di convincere Antonio Conte a continuare l’avventura sotto il Vesuvio. Inoltre, il patron azzurro ha affermato di mettere sul piatto ben 200 miloni di euro, al fine di costruire un team molto forte con due calciatori per reparto di pari bravura. Ancora, c’è il progetto della costruzione di un nuovo Centro sportivo, che a detta del presidente, vedrà l’inizio dei lavori in autunno, sempre che sia individuata la location su cui edificarlo. In definitiva, Dela ha assicurato che farà ogni sforzo per migliorare sempre più il Napoli. Per il momento, il summit con il mister non ha dato i futtti sperati, pur se non vi è stata una fumata nera, i due si rivedranno più in là per una risposta positiva o negativa.. Nel frattempo, Conte rifletterà ed un possibile colpo di scena, con la sua permanenza, in azzurro, non è poi da scartare.