IL PUNTO SULLA A – 20esima giornata, bene il Milan e la Lazio, o k Cagliari, Fiorentina pari in casa con l’Udinese, Bologna nuovo k o

La domenica di massima serie, valida per la ventesima giornata, orfana ancora dei due posticipi Atalanta – Frosinone e Juventus – Sassuolo che si disputeranno tra stasera e domani, ha registrato il netto successo del Milan contro la Roma per 3 a 1, risultato che consolida i rossoneri al terzo posto in classifica. Bene pure la Lazio che nel Lunch match ha battuto il Lecce per 1 a 0, portandosi ad un solo punto dal quarto posto occupato dalla Fiorentina, fermata, al Franchi, dall‘Udinese sul 2 a 2. Tre punti importantissimi, invece per il Cagliari di Ranieri che ha avuto la meglio sui rossoneri emiliani, sconfitti per 2 a 1. I sardi, al momento, sono fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Intanto le quattro squadre impegnate nella Supercoppa italiana, ossia Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio, sono già in Arabia Saudita, a Riad, dove giovedì e venerdì prossimi si terranno le due semifinali.