LE ALTRE DI A

Anticipo di A del venerdì – La Roma spinge il Pisa verso il baratro della retrocessione, rifilandogli un 3 a 0 inequivocabile

Armando Fico 11 Aprile 2026 0 51 sec read

La formazione giallorossa di Gianpiero Gasperini, nell’anticipo di ieri, valido per la 32esima giornata di campionato, è  tornata a vincere dopo la disfatta di San Siro., contro l’Inter. Un 3-0 al Pisa, inequivocabile in cui il mattatore assoluto è stato il nuovo acquisto olandese Malen, autore di un tripletta che ha spinto i toscani verso il baratro della retrocessione. Grazie a questo successo i capitolini agguantano, per ora,  la Juventus a quota 57 punti e si portano a -1 dal Como quarto, in attesa delle gare dei bianconeri che andranno a far visita  all’Atalanta a Bergamo e del risultato della capolista contro i lariani, in riva al lago. Due match difficili che  potrebbero essere  favorevoli all’undici dell’ex tecnico dell’Atalanta. Dall’altro lato, il Pisa, con l’ennesima confitta, è sempre ultimo a quota 18 punti, a -9 dalla zona salvezza che adesso sembra lontanissima. Il sabato odierno, intanto, prevede altri quattro anticipi, in campo: alle 15 Torino – Verona e Cagliari – Cremonese, poi alle 18 sarò la volta di Milan e Udinese ed in serata, come annunciato, giocheranno Atalanta e Juventus.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Napoli: Di Lorenzo ha firmato. Hysaj ai saluti: “Finita la mia avventura qui”

Fonte: Repubblica.it…

31 Maggio 2019 0 15 sec read

Torino-Bologna 2-3, Poli, Pulgar e Orsolini fermano la marcia granata

Fonte: Repubblica.it…

16 Marzo 2019 0 6 sec read

Calciopoli, la Cassazione ha deciso: “Resta all’Inter lo Scudetto 2005/2006”

Fonte: Repubblica.it…

13 Dicembre 2018 0 8 sec read

Calcio a 5, le semifinali playoff su Sky Sport

1 Gennaio 1970 0 11 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui