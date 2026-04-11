Anticipo di A del venerdì – La Roma spinge il Pisa verso il baratro della retrocessione, rifilandogli un 3 a 0 inequivocabile

La formazione giallorossa di Gianpiero Gasperini, nell’anticipo di ieri, valido per la 32esima giornata di campionato, è tornata a vincere dopo la disfatta di San Siro., contro l’Inter. Un 3-0 al Pisa, inequivocabile in cui il mattatore assoluto è stato il nuovo acquisto olandese Malen, autore di un tripletta che ha spinto i toscani verso il baratro della retrocessione. Grazie a questo successo i capitolini agguantano, per ora, la Juventus a quota 57 punti e si portano a -1 dal Como quarto, in attesa delle gare dei bianconeri che andranno a far visita all’Atalanta a Bergamo e del risultato della capolista contro i lariani, in riva al lago. Due match difficili che potrebbero essere favorevoli all’undici dell’ex tecnico dell’Atalanta. Dall’altro lato, il Pisa, con l’ennesima confitta, è sempre ultimo a quota 18 punti, a -9 dalla zona salvezza che adesso sembra lontanissima. Il sabato odierno, intanto, prevede altri quattro anticipi, in campo: alle 15 Torino – Verona e Cagliari – Cremonese, poi alle 18 sarò la volta di Milan e Udinese ed in serata, come annunciato, giocheranno Atalanta e Juventus.