Ritiro estivo in Trentino degli azzurri – Il Napoli annuncia la data della preparazione precampionato, a Dimaro

Come oramai avviene da diversi anni a questa parte, anche nel 2069, la prima fase del ritiro estivo, precampionato si terrà in Trentino, in quel di Dimaro – Folgarida. una specie di seconda casa per gli azzurri. L’amena cittadina del Trentino, situata ai piedi delle Dolomiti è divenuta, col tempo, un punto di riferimento imprescindibile per la Società di Aurelio De Laurentiis, società che ha reso noto la data del soggiorno in Val di Sole. il Napoli partirà il 27 di luglio e tornerà in Campania il giorno 27 Un’estate caldissima in tutti i sensi, con il club partenopeo alle prese col calciomercato e le riflessioni su Antonio Conte, il quale è in dubbio per la prossima stagione.