Terremoto Lukaku: in Turchia sono certi della rescissione col Napoli

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra essere giunto a un punto di non ritorno, almeno secondo le indiscrezioni incendiarie che rimbalzano dalla Turchia. Stando a quanto riportato nelle ultime ore dal quotidiano Fanatik, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe già preso una decisione drastica: la rescissione anticipata del contratto, attualmente in scadenza nel 2027.

La rottura, che avrebbe del clamoroso per tempistiche e modalità, non sarebbe legata esclusivamente al rendimento sul campo, ma a una frattura disciplinare e comportamentale insanabile. Al centro della contesa ci sarebbe il mancato rientro dell’attaccante belga in città; Lukaku avrebbe scelto di proseguire le cure per i suoi recenti acciacchi fisici direttamente in patria, in modo da monitorare la condizione in vista dei prossimi Mondiali, ignorando le direttive dello staff medico azzurro.

Questo strappo avrebbe spinto la dirigenza partenopea a valutare l’addio immediato a fine stagione, trasformando il “Big Rom” in un pezzo pregiatissimo del mercato degli svincolati. Una notizia che ha immediatamente scatenato l’euforia sulle sponde del Bosforo. “È arrivata un’ottima notizia per le big della Super Lig”, titola con enfasi la stampa turca.

In prima fila per assicurarsi le prestazioni del centravanti ex Chelsea ci sarebbero Fenerbahçe e Beşiktaş, pronte a ricoprire d’oro il belga per farne il nuovo volto del calcio turco. Se le indiscrezioni fossero confermate, il Napoli alleggerirebbe il monte ingaggi in modo significativo, ma perderebbe senza indennizzo il suo principale riferimento offensivo. Un epilogo amaro che testimonia come, nel calcio moderno, l’idillio possa trasformarsi in gelo polare nello spazio di poche settimane di assenza.