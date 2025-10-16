Rrahmani: «Napoli è la mia casa. Voglio tornare presto, ma con giudizio»

NAPOLI — In un’intervista rilasciata a Cronache di Napoli, Amir Rrahmani ha parlato con trasparenza del suo rapporto con la città, del percorso di recupero dall’infortunio e del ruolo che sente di avere all’interno del gruppo azzurro.

«Napoli è casa mia — afferma il difensore —. Per undici mesi vivo qui, torno in Kosovo solo per un mese. Mi sento molto meglio rispetto a prima e sto lavorando con costanza per rientrare quanto prima». Sul giorno del ritorno in campo: «Non sappiamo ancora in quale partita sarà, e non è questo ciò che conta. È fondamentale che torni quando sarò pienamente sicuro, senza correre rischi».

Non nasconde il senso di responsabilità che ha maturato: «Sì, mi sento leader — spiega Rrahmani —. Avere una “anzianità di servizio” in squadra aiuta, ma ognuno ha la propria dimensione di leadership: alcuni in modo più visibile, altri più nell’ombra. L’importante è che siamo uniti dall’obiettivo comune di far crescere il Napoli».

Riguardo al livello della rosa attuale, Rrahmani preferisce non scegliere: «Abbiamo avuto tanti giocatori forti negli anni, non saprei dire se questa squadra è la migliore in assoluto». Un riferimento speciale va a De Bruyne: «È un ragazzo intelligente, si è integrato bene — sottolinea —. Nel nostro spogliatoio c’è apertura: chi arriva è accolto, ci aiutiamo a vicenda».

Infine, sulla competizione interna: «La concorrenza è normale in una grande squadra, dove per ogni ruolo ci sono più opzioni valide. Ma da noi non ci sono distinzioni: supportiamo tutti, il risultato conta più del singolo».