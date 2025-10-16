Verso Torino vs Napoli – Antonio Conte tiene sotto controllo le condizioni di Politano e Buongiorno, possibile una loro convocazione ma……

Messa da parte la parentesi Nazionale, dopodomani, il Napoli si rituffa in campionato, dove è chiamato a disputare ben sette gare in tre settimane, tra serieA e Champions. Si riprenderà dalla trasferta di Torino, contro la squadra granata degli ex Simeone, Ngonge e Zapata. Finalmente, oggi l’unico azzurro fermo ai box è Stanislav Lobotka, mentre Buongiorno e Politano sono recuperati. Conte monitora, giorno dopo giorno, le loro condizioni fisiche e forse li convocherà per il match di sabato alle 18, contro il Toro. Tuttavia, un loro impiego da titolari, è da escludere, sarebbe troppo rischioso gettarli subito nella mischia, ci potrebbe esseree una ricaduta da evitare assolutamente. Matteo Politano si, è ripreso in fretta, al punto che sta migliorando molto ma occore vedere come reagisce alle fatiche degli allenamenti duri del tecnico leccese. Dal canto, suo Alessandro Buongiorno, pagherebbe di tasca sua per essere presente contro la sua vecchia squadra, però al massimo, a mio avviso, siederà in panchina. Inoltre, gli azzurri, tre giorni dopo, saranno in Olanda per la terza giornata di Champions dove affrontaranno il Psv, da cui è giunto, a luglio, Noa Lang. Intanto, ieri, tutti i calciatori, fuori per glii impegni con le loro rispettive nazionali, sono rientrati a Castel Volturno. L’allenatore dei partenopei dovrà fare delle scelte e vista la vicinanza dei prossimi match, in difesa, non è detto che non ci sia una seconda chance per Marianucci, che non è in lista Champions. Sicuramente, al posto del centrocampista slovacco, vedremo Gilmour, degno sostituto di Loboka. Altra certezza l’impiego di De Bruyne e Hojlund, veri protagonisti con il Belgio e la Danimarca, avendo messo asegno, in due, ben cinque reti. Il danese sta attavesando uno straordinario periodo di forma. Stessa cosa dicasi di Mc Tominay, autore di un gol con la sua Scozia.