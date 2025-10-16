CALCIOMERCATO – Manna riprende i contatti col Siviglia per Juanlu Sanchez, Conte spera nel suo arrivo

Nell’estate passata il Napoli aveva chiuso col Siviglia per l’acquisto del difensore spagnolo Juanlu Sanchez, destinato ad essere l’alterego di Giovanni Di Lorenzo. Tutto pronto per il traferimento sotto il Vesuvio ma poi, l’infortunio di Lukaku ha mandato all’aria la trattativa, dovendo, il Ds Manna dare priorità alla sostituzione delll’attaccante belga. Quindi, è arrivato dalla Premier, il danese Rasmus Hojliund, ex Atalanta, per la bellezza di 50 milioni di euro, il che ha impedito l’esborso di altro danaro dalle casse sociali del club di De Laurentiis. Adesso, nel prossimo nercato invernale di gennaio, la candidtura del terzino del Siviglia si ripropone. Antonio Conte ,pertanto si augura che, finalmente, arrivi il sostituto del capitano che non è una macchina in grado di giocare sempre, senza subire conseguenze sia fisiche che mentali. Disputare ben quattro competizioni, con 50/55 partite portano ad uno stress non indifferente. Per la cronaca, lo spagnolo, in Liga, ha collezionato 402 minuti in sei gare.