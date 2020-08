PEDULLA’: Napoli, dopo Osimhen obiettivi di mercato chiari. Meret-Sirigu impossibile

Il Napoli aveva una priorità assoluta, prendere Osimhen e spenderà la cifra più alta dell’era De Laurentiis. Osimhen resterà, per distacco, il colpo più importante nella storia del club, ma è chiaro che accadranno altre cose. Intanto, gli annunci dei rinnovi già apparecchiati da tempo. Una premessa: partirà un portiere soltanto se arrivasse una proposta davvero allettante. Il riferimento è a Meret che ovviamente il Napoli non intende svendere. E non esiste la mezza ipotesi di uno scambio con Sirigu, obiettivo azzurro di qualche sessione di mercato fa. Scambio, anche di prestiti, impossibile anche per la differenza di età. Se partisse uno tra Meret e Ospina, potrebbe arrivare Sepe (che piace anche al Toro). In caso di mancato rinnovo di Hysaj, riflettori su Faraoni dell’Hellas (la Lazio non è stata mai davvero in corso, avendo puntato sulla corsia mancina con Fares). Previsto anche un investimento sulla fascia sinistra, dipenderà molto da Ghoulam in uscita. A centrocampo c’è Allan sul mercato, da gennaio il primo della lista è Jordan Veretout ma bisogna aspettare le evoluzioni e le decisioni della “nuova” Roma. Un difensore centrale arriverà solo in caso di uscita di Koulibaly, tra Manchester City e Manchester United, ma servono almeno 70 milioni più bonus. Attacco: Petagna può partire solo in caso di scambio che accontenti tutti, un esterno offensivo arriverà ma per Boga bisognerà aspettare, ora il Sassuolo chiede 40 milioni più eventuali bonus. Bernardeschi non ha ancora aperto, mentre Milik si è promesso alla Juve, e Under resta in lista.

