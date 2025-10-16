NEWS

Romelu Lukaku – L’attaccante azzurro potrebbe tornare in campo a Riad, il 18 dicembre, per la semifinale di Supercoppa italiana

Armando Fico 16 Ottobre 2025 0 45 sec read

L’attaccante belga del Napoli, Romelu Likaku, prosegue la sua riabiltazione, in patria, dopo il grave infortunio che lo tiene fuori rosa, oramai da lungo tempo. Forse, tra poco più di un mesetto tornerà al Centro Sportivo di Castel Volturno. Già si ipotizza una possibile data per il rientro in squadra. Si parla di un ritorno in campo per il 18 dicembre, giorno in cui, la formazione di Conte sarà impegnata, in Arabia, in quel di Riad per la semifinale di Supercoppa italiana 2025. Naturalmente, l’ultima parola spetterà allo staff medico azzurro che darà il responso definitivo. Il club partenopeo, però, per inserirlo nella lista serie A e Champions,per dargli spazio,  dovrà privarsi di un altro giocatore. Un nome potrebbe essere quello di Pasquale Mazzocchi, probanìbilmente, destinato alla cessione, dal momento che, all’ombra del Vesuvio, il minutaggio sarà molto scarso. Di sicuro, Big Rom scalpita per riprendere il suo posto in attacco.

Armando Fico

