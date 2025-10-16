Schmeichel si domanda: cosa ci fanno McTominay e Højlund al Napoli?

L’ex portiere del Manchester United, Peter Schmeichel, ha lanciato critiche molto chiare parlando del mercato dei Red Devils in un’intervista alla BBC.

Su Rasmus Højlund: secondo Schmeichel, è un attaccante che potrebbe fare quantomeno 25 gol a stagione con lo United, se solo avesse compagni capaci di servirlo bene.

Ma Schmeichel si chiede perché lo United abbia lasciato andare Højlund per prendere Sesko, quando opzioni come Matheus Cunha o Bryan Mbeumo avrebbero potuto offrire assist “di prima classe”.

Su Scott McTominay: “Cosa ci fa al Napoli?” dice Schmeichel, sorprendendosi del trasferimento. Per lui McTominay è un giocatore tipicamente United, con caratteristiche utili — la “versatilità” — ma che forse non è mai stato considerato fondamentale da nessun allenatore. Nonostante giochi molte partite, non è mai stato punto fermo della squadra.

Schmeichel quindi lancia una sfida: lo United deve spiegare queste scelte di calciomercato — perché ha lasciato andare chi avrebbe potuto aiutare Højlund, e come mai due suoi giocatori storici (o ritenuti tali) siano finiti al Napoli.