Serie A, anticipi del sabato: tredicesima giornata

Si sono disputati, ieri, tre anticipi relativi alla tredicesima giornata di serie A, questi i risultati:

Atalanta – Spezia 5-2

Lazio – Juventus – 0-2

Fiorentina – Milan 4-3

Se la vittoria dei bergamaschi era più che scontata, molto meno, invece erano prevedibili i successi dei bianconeri e dei gigliati. La spettacolare partita di Firenze ha fatto registrare il primo k o in campionato della formazione di Pioli, che, stasera, potrebbe essere superata dagli azzurri, in caso di risultato positivo in quel di San Siro contro l’Inter. Dal canto suo la formazione di Allegri, dopo un avvio disarmante, oggi sembra aver imbroccato la strada giusta per risalire la china per entrare, almeno nella zona Champions. Il successo dell’Olimpico, propiziato da due rigori trasformati da Bonucci, è senza dubbio meritato, la Lazio ha mostrato di non essere continua, evidenziando diverse lacune in attacco, in assenza del suo bomber principe. Anche l’Atalanta si è inserita prepotentemente nel giro che conta, confermandosi ancora squadra da vertice. Intanto la domenica calcistica che parte alle 12,30 prevede altre cinque gare, tra cui il big match Inter- Napoli, alle 18, mentre la giornata numero tredici avrà il suo epilogo, domani, con gli ultimi due posticipi.