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Frosinone, il ds a Stile TV: “Hasa e Zerbin presi a titolo definitivo”

Vincenzo Letizia 24 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone: “In Italia ci sono buoni allenatori fermi, l’ultimo che ha vinto è stato Mancini e pure può essere un probabilità. Oggi dire Mancini è impopolare, ma le cose bisogna conoscerle in profondità prima di dare giudizi. Non è facile con la Nazionale Italiana lavorare, bisogna essere anche pazienti, l’importante è ricostruire bene. 

La rosa del Napoli è super competitiva. Allegri è un mio amico, ha vinto, è bravo e deve avere solo la fortuna di ambientarsi bene e cominciare bene. Manna ha tanti giocatori da mandare via, due li abbiamo presi noi, ma le squadre oggi sono un pò troppo piene di giocatori. 

Zerbin è già arrivato, Hasa arriverà oggi pomeriggio per cui abbiamo perfezionato ciò tutto col Napoli e con i giocatori. Zerbin negli ultimi anni ha fatto la serie A e l’ha fatta bene, Hasa è un giovane interessate e pensiamo possa fare bene. Ha fatto un ottimo campionato a Carrara, noi dobbiamo lavorare così e lo facciamo per scelta e blasone del club che ha sempre fatto questo. La serie A è un campionato complicato e difficile, ma noi dovremo giocare con coraggio, determinazione e senza paura. Li abbiamo presi entrambi a titolo definitivo.

L’obiettivo è giocare bene, con lo stesso impegno e determinazione dello scorso anno e poi il campionato dirà la classifica, ma non dobbiamo avere paura, sappiamo che è un campionato difficile e complicato. Non dobbiamo pensare alla salvezza dobbiamo pensare a correre, giocare bene ed essere determinati. Ed è quello che ci ha portato in serie A e  che ci farà mantenere la categoria. 

Alvini è da 3 anni che gli andavo dietro, lo volevo portare a Brescia, ho avuto il coraggio di portarlo a Frosinone dopo aver fatto 2/3 anni non bene e ritengo sia uno dei migliori allenatori”. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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