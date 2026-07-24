Frosinone, il ds a Stile TV: “Hasa e Zerbin presi a titolo definitivo”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone: “In Italia ci sono buoni allenatori fermi, l’ultimo che ha vinto è stato Mancini e pure può essere un probabilità. Oggi dire Mancini è impopolare, ma le cose bisogna conoscerle in profondità prima di dare giudizi. Non è facile con la Nazionale Italiana lavorare, bisogna essere anche pazienti, l’importante è ricostruire bene.

La rosa del Napoli è super competitiva. Allegri è un mio amico, ha vinto, è bravo e deve avere solo la fortuna di ambientarsi bene e cominciare bene. Manna ha tanti giocatori da mandare via, due li abbiamo presi noi, ma le squadre oggi sono un pò troppo piene di giocatori.

Zerbin è già arrivato, Hasa arriverà oggi pomeriggio per cui abbiamo perfezionato ciò tutto col Napoli e con i giocatori. Zerbin negli ultimi anni ha fatto la serie A e l’ha fatta bene, Hasa è un giovane interessate e pensiamo possa fare bene. Ha fatto un ottimo campionato a Carrara, noi dobbiamo lavorare così e lo facciamo per scelta e blasone del club che ha sempre fatto questo. La serie A è un campionato complicato e difficile, ma noi dovremo giocare con coraggio, determinazione e senza paura. Li abbiamo presi entrambi a titolo definitivo.

L’obiettivo è giocare bene, con lo stesso impegno e determinazione dello scorso anno e poi il campionato dirà la classifica, ma non dobbiamo avere paura, sappiamo che è un campionato difficile e complicato. Non dobbiamo pensare alla salvezza dobbiamo pensare a correre, giocare bene ed essere determinati. Ed è quello che ci ha portato in serie A e che ci farà mantenere la categoria.

Alvini è da 3 anni che gli andavo dietro, lo volevo portare a Brescia, ho avuto il coraggio di portarlo a Frosinone dopo aver fatto 2/3 anni non bene e ritengo sia uno dei migliori allenatori”.