Calciomercato – Il CLub di Urbano Cairo tiene sempre nel mirino Giovanni Simeone, ai margini nel Napoli

Poco più di un mese all’apertura della sessione invernale di calciomercato, tuttavia, già da ora, molte trattive bollono in pentola, con diversi direttori sportivi pronti a riparare agli errori fatti in estate, o a sostutuire giocatori che si sono infortunati gravemente. Il Torino, prossimo avversario del Napoli, domenica alle 15, allo Stadio Grande Torino, ha sempre in mente di portare, sotto la Mole Antonelliana, l’attaccante argentino Giovanni Simeone, che nella squadra di Antonio Conte gioca col contagocce. L’azzurro sarebbe il sostituito ideale di un altro ex calciatore partenopeo, ovvero Duvan Zapata, che, per questa stagione, dovrà restare fermo ai box, per il grave infortunio subito qualche tempo fa. Il presidente della SSCN, De Laurentiis sarebbe anche disponibile ad un’apertura per la trattativa ma solo sulla base di 15 miloni contanti, oppure attraverso un prestito oneroso, con obbligo di riscatto. Dal canto suo, il tecnico leccese ritiene il cholito un’alternativa valida a Lukaku, per cui vorrebbe che restasse ma nel caso di una sua partenza pretenderebbe un sostituto all’altezza. Se la società granata vorrà Simeone dovrà, perciò, sottostare a queste condizioni, altrimenti non se ne farà nulla. Mah, conoscendo il patron del Toro, non penso che l’operazione si farà, ma staremo a vedere, d’altronde, nella vita, mai dire mai !