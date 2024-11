MONDAY NIGHT SERIE A – 13esimo turno, pari tra Empoli e Udinese, successo del Lecce, a Venezia

Il Monday Night di serie A, relativo al 13esimo turno di campionato ha registrato i seguenti risultati:

Empoli vs Udinese 1-1

Venezia vs Lecce 0-1

Dunque, i toscani e i friulani si sono divisi, equamente la posta in palio, muovendo la classifica, mentre per i lagunari è notte fonda con l’ultimo posto solitario in fondo alla graduatoria. In virtù di questi risultati l’Empoli sale a quora 16, uno in meno dell’Udinese, i salentini, invece, raggiungono Verona e Parma, a 12 punti. Il Venezia resta a 8. Intanto oggi riparte la Champions League con in campo il Milan, a Bratislava, l‘Atalanta in Svizzera, contro lo Young Boys e infine l’Inter, a San Siro, contro il Lipsia.