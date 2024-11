Quarto anniversario dalla scomparsa di Diego Armando Maradona – Napoli si mobilita per ricordarlo, questa sera, fuori lo stadio a lui dedicato

25 novembre 2020, 25 novwembre 2024: quattro anni dalla scomparsa del mitico Diego Armando Maradona, Dio del calcio, sceso sulla terra, per regalare ai tifosi napoletani i primi due scudetti della storia del club partenopeo. In quel giorno triste e nefasto l’abbraccio della città partenopea, al campione, passato a migliior vita, fu, persino, più sentito in confronto a quello di quarant’anni anni prima, quando venne presentato allo stadio San Paolo, nel luglio del 1984, davanti a 70mila persone estasiate dai suoi palleggi. Da allora fu amore a prima vista. Il campione, nonchè fuoriclasse argentino, di adozione napoletana, a tutti gli effetti, ha lasciato un’impronta incancellabile nel cuore di milioni di tifosi. Il pibe de’ oro è stato il simbolo autentico di Napoli e di una cultura calcistica, e il suo ricordo riempie ancora il cuore di ogni napoletano, tifoso o non della squadra azzurra. Stamane è in programma un evento in suo onore e memoria, fuori le mura dello stadio a lui dedicato, un omaggio emozionante al grandissimo numero dieci sudamericano. L’evento si pone l’obiettivo di celebrare come merita, non soltanto le gesta sportive di Maradona, ma anche il suo impatto culturale e sociale. Presenzieranno all’omaggio alcuni volti noti del panorama calcistico. Un’occasione da non perdere per tutti coloro che vorranno onorare un’icona del calcio e un simbolo del capoluogo campano. Il suo settennato a Napoli, colmo di successi, ha trasformato la squadra e la città stessa; i colori azzurri hanno vissuto un’autentica rinascita sotto la sua guida, dopo tantissimi anni di anonimato. Diego, tuttora, rappresenta il fulcro di una comunità che si riconosce in lui e nella sua storia.La celebrazione del quarto anniversario della sua dipartita assume, pertanto, un significato profondo, mettendo in evidenza il potere dello sport di superare i confini e unire le persone. L’evento di questa sera costituirà un momento di immensa commozione, nel quale i tifosi azzurri potranno condividere, non solo il dolore per la sua scomparsa, ma anche la gioia di aver visto all’opera un giocatore le cui imprese restreranno immortali.