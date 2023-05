IL PUNTO SULLA A – 36ESIMA GIORNATA, CantaNapoli, vince anche la Lazio che scavalca l’Inter

Nel 36esimo turno di serie A, orfano degli ultimi due posticipi che si disputeranno quest’oggi, il Napoli di Spalletti, il cui futuro è ancora incerto, torna a brillare di luce propria, battendo ieri, al Maradona, l’Inter per 3 a 1. Un successo più che meritato ma che è giunto soltanto nei minuti finali del match, poco dopo il momentaneo 1 a 1, firmato da Lukaku, che aveva pareggiato la rete di Anguissa A regalare la vittoria al pubblico napoletano, è stato capitan Di Lorenzo con un eurogol da fuori area che andrà sicuramente negli almanacchi delle reti più belle di tutti i tempi. Prima della fine, Gaetano, napoletano doc ha siglato il gol del 3 a 1, facendo impazzire i tifosi. Ma vediamo pure gli altri risultati della domenica calcistica, i quali hanno registrato il blitz della Lazio a Udine, grazie ad un rigore di Ciro Immobile; i biancocelsti, approfittano dell’ennesimo k o in campionato dei nerazzuri e si portano al terzo posto con 68 punti, a – 1 dalla Juve che però giocherà stasera, ad Empoli. Pari, invece, per 0 a 0 tra Lecce e Spezia e per 1 a 1 tra Fiorentina e Torino. Altro posticipo del Monday Night sarà la sfida tra Roma e Salernitana, all’Olimpico alle ore 18,30.