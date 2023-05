Napoli, si valutano le alternative per il post-Spalletti

Dopo la vittoria dello scudetto e la cena tra De Laurentiis e Spalletti, il club azzurro sta iniziando a valutare le alternative per la panchina al netto di un possibile ultimo tentativo del presidente con l’allenatore toscano, che però, salvo ripensamenti, ad oggi è deciso a non cambiare idea e quindi a lasciare il capoluogo campano al termine della stagione.

Per non cambiare modulo e restare quindi col 4-3-3, i candidati principali ad essere i successori di Spalletti sono Italiano della Fiorentina e Thiago Motta del Bologna.

Mentre se si vorrà rompere con l’attuale sistema di gioco c’è sempre Gian Piero Gasperini dell’Atalanta, che piace molto al presidente azzurro visto che l’aveva già contattato in passato quando stava rompendo con Mazzarri. Più defilato invece Raffaele Palladino del Monza.

L’allenatore comunque sarà una decisione che prenderà De Laurentiis, quindi ecco perché c’è l’amico Rafa Benitez, al quale si rivolge sempre nei momenti di difficoltà, magari con un ruolo dirigenziale. Ipotesi difficile. Nessun contatto in questo momento invece con Antonio Conte reduce dall’esperienza al Tottenham e neanche con Nagelsmann. Un’idea più esotica è invece rappresentata da Marcelo Gallardo, che dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere sulla panchina del River Plate è in attesa di una chiamata per la prima esperienza in Europa da allenatore.

GianlucaDiMarzio.com