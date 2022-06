Calciomercato – L’ex azzurro Raul Albiol chiama Mertens al Villarreal; la trattativa è ben avviata

Oramai le speranze che Dries Mertens possa restare alla corte di Spalletti sono ridotte al lumicino. Il Napoli, infatti non ha accettato le richieste dei suoi avvocati per far continuare l’avventura all’ombra del Vesuvio, del miglior goleador della storia del club azzurro, per cui si prospetta un altro addio eccellente, dopo quello di Insigne, volato in Canada. Ieri, intanto, è giunta una novità sul belga; a quanto pare ci sarebbe una trattativa molo ben avviata tra Mertens e la società spagnola del Villarreal, caldeggiata dall’ex difensore azzurro Raul Albiol. Il club della Liga avrebbe offerto all’attaccante un contratto biennale, secondo i parametri da lui richiesti. Ora la palla passa al belga che dovrà decidere se scegliere la Spagna oppure provare a restare nel campionato di serie A. Il Villarreal di Emery, posizionatosi al settimo posto nel campionato iberico di quest’anno, nella prossima stagione, sarà una delle protagoniste nella terza competizione continentale ossia in Conference League ed intende competere, sia nella Liga che in Europa, puntando tutto sul giocatore del Napoli che sta per partire a parametro zero.

Fonte: Redazione Sport del Sud