Serie A 2022/2023, i prezzi dell’abbonamento di Dazn

Quanto costerà vedere la Serie A in tv nella prossima stagione? Dazn ha comunicato tutti cambiamenti in arrivo, dai prezzi alle modalità di visione, per i tifosi che sceglieranno la piattaforma per guardare le partite del massimo campionato nazionale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in merito.

Il primo nodo della questione Dazn era la tanto chiacchierata doppia utenza. La novità numero uno arriva proprio da qui: chi si abbona potrà godere dell’evento sportivo in contemporanea da due differenti dispositivi a distanza tra loro, a patto che non siano collegati sulla stessa rete. Ma si dovranno pagare 10 euro in più al mese: il profilo “premium” costerà 39,99€, quello “standard” 29.99.

Col profilo standard si potranno vedere le partite su un dispositivo alla volta o in contemporanea su due dispositivi diversi, ma soltanto se si è nella stessa casa.

Il campionato scatta in anticipo e con esso anche la presentazione del calendario. Quest’anno sarà il 24 giugno la data scelta per la compilazione dei turni della Serie A 2022/23. E’ stato deciso nell’assemblea svolta due giorni fa nella sede di via Rosellini a Milano. La riunione dei venti club è stata aperta dal saluto di benvenuto da parte del presidente Lorenzo Casini.

Una volta noto il prossimo calendario, inizieremo anche a fornirvi i primi strumenti per la prossima asta di Fantacalcio. A cominciare dalla griglia portieri: uno strumento utilissimo per scegliere, prima dell’asta, il proprio assortimento dei portieri in rosa. Da noi inventata nel lontano 2002, da allora è ormai un appuntamento fisso, atteso dai fantallenatori. Dando per assunto che le squadre che giocano in casa subiscono mediamente meno reti di quelle che giocano in trasferta, può essere oggettivamente conveniente acquistare una coppia di portieri che assicuri il maggior numero possibile di giornate in cui almeno uno dei due abbia una partita casalinga. Ad esempio, comprando i portieri di Roma e Lazio, si ha la garanzia di disporre di un portiere impegnato in casa in ognuno dei 38 turni di Serie A.

