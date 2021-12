ESCLUSIVA PA – CALCIOMERCATO NAPOLI, PER UN GRECO CHE VA, UN GRECO CHE VIENE?

Per un greco che potrebbe andare via già a gennaio, potrebbe arrivarne un altro sempre nel ruolo di difesa. Manolas ormai sembra ai margini del progetto azzurro e sono già due sessioni di mercato che chiede di poter tornare in patria, destinazione Olympiakos. Il Napoli e il club greco trattano ormai da settimane per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. La sensazione è che a gennaio l’ex stopper della Roma possa salutare e tornare in terra ellenica. Chi sostituirà Manolas? Tanti i nomi che sono stati fatti circolare in questi giorni, PianetAzzurro ha scoperto che a Giuntoli piace molto Dīmītrīs NIKOLAOU (Calcide, 13 agosto 1998) elegante difensore centrale di piede mancino dello Spezia che lo scorso anno fece bene anche ad Empoli. Il ragazzo piace molto per le sue doti atletiche, ma anche per il suo sinistro educatissimo che gli consente di fare partire l’azione dal basso sempre con precisione e qualità. Adesso siamo alle prime schermaglie, però il Napoli, vorrebbe puntare su Nokolau. Se non se ne farà niente per gennaio (comunque il Diesse azzurro ci proverà), sicuramente Nikolau in riva al Golfo a giugno potrebbe essere più di un’ipotesi.

Vincenzo Letizia

