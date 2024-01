IL FISCHIETTO – TORINO vs NAPOLI sarà diretta da Mariani della sezione di Aprilia, al Var Chiffi

Sarà l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia il direttore di gara di Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15, match valido per la 19esima giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Pagliardini e D’Ascanio, il IV Uomo: Bonacina. mentre in sala VAR agiranno Chiffi e Muto. Per quanto riguarda i precedenti tra gli azzurri ed fischietto della provincia di Roma, registriamo 19 incontri, in cui il Napoli ha raccolto 13 successi, un pari e cinque sconfitte. L’ultima sua apparizione risale al 25 novembre scorso nella gara contro l’Atalanta vinta dai partenopei per 2 a 1.