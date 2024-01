Samardzic – Napoli – Consueto intoppo della trattativa causato dai famosi diritti d’immagine

Calciomercato Napoli: la trattativa per portare il centrocampista dell’Udinese Samardzic alla corte di Mazzarri ha subito una brusca frenata a causa del consueto intoppo legato ai diritti di immagine che il club di De Laurentiis intende tenere per sé. Ormai, questa è una politica che il patron azzurro pratica da quando ha acquisito la società partenopea. Quanti affari in dirittura di arrivo sono saltati appunto per questo motivo. Niente di nuovo, quindi ma i calciatori in procinto di trasferirsi all’ombra del Vesuvio conoscono bene la questione diritti di immagine che il Napoli, difficilmente ha ceduto ai sui tesserati. Per il momento, il procuratore di Samardzic e la dirigenza azzurra hanno chiarito le rispettive posizioni; per portare avanti l’affare ci vorrà ancora un pò di tempo e comprendere se sarà possibile trovare un accordo che accontenti le due parti. De Laurentiis ha proposto al giocatore un ingaggio di circa due milioni a stagione per un quadriennio, cifra gradita dal serbo che vorrebbe, tuttavia, pure dei bonus; attualmente, in Friuli, percepisce solo 500mila euro l’anno. Per proseguire il discorso, dunque, bisogna risolvere prima l’inghippo causato da questi benedetti diritti e poi chiudere. Chi vivrà vedrà!