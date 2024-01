Si sta per avverare il sogno di Mazzocchi, stamane il terzino napoletano inizia la sua avventura in azzurro

Il sogno del neo acquisto del club di De Laurentiis, Pasquale Mazzocchi, terzino di origini napoletane di vestire la maglia azzurra sta finalmente per realizzarsi. Il difensore, ex Venezia e Salernitana, che può giocatore su entrambe le fasce, infatti, inizierà questa mattina la sua nuova esperienza nella squadra che ama e per cui ha sempre fatto il tifo. Mazzocchi Pasquale Mazzocchi raggiungerà il centro sportivo di Castel Volturno dove avrà modo di conoscere il tecnico Walter Mazzarri, i dirigenti e potrà confrontarsi con quasi tutta la rosa.