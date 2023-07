Partito Kim, Max Kilman, classe 1997, potrebbe essere l’alternativa giusta. In Inghilterra danno per certo il suo trasferimento all’ombra del Vesuvio

Una volta perso Kim, che l’anno prossimo giocherà con la maglia del Bayern Monaco, grazie al pagamento della clausola rescissoria di 58 milioni di euro, che entreranno nelle casse azzurre, il presidente De Laurentiis si fionderà sul difensore inglese Max Kilman, ventiseienne, attualmente, in forza al Wolvererhanton. La notizia, del resto è stata riportata anche da “ The Athletic”, sito di news sportive, molto conosciuto nel Regno Unito. Al momento l’offerta di 35milioni fatta alla società britannica, per regalare l’erede del coreano a Garcia, è stata rigettata, perchè il difensore viene valutato non meno di 40 milioni. Ma il giocatoreè davvero fortissimo, dimostrandosi di essere un ottimo interprete del ruolo di centrale di difesa. Il Napoli è quindi partito ufficialmente alla caccia del sostituto di Kim La scelta è ricaduta su lui, anche in virtù dell’altezza del calciatore che è di 1 metro e 93 centimetri caratteristica molto importante nel gioco aereo, sia in fase difensiva che offensiva. Il Napoli, quindi cercherà altre proposte da sottoporre al Wonerhanton. Qualora l’affare andasse male si virerà su Le Normand della Real Sociedad, che tuttavia pretende la stessa cifra, ossia sempre 40 milioni. I tifosi napoletani stano alla finestra, fidandosi ciecamente del presidente, il quale, anche stavolta, potrebbe portare a Napoli il giocatore giusto alla causa azzurra.