Champions League, Napoli-Qarabag: quota rasoterra per i campioni d’Italia, Hojlund e Neres sugli scudi in zona gol

Vincenzo Letizia 24 Novembre 2025 0 1 min read

ROMA – Tornato in carreggiata in campionato grazie alla bella vittoria contro l’Atalanta, il Napoli punta al rilancio anche in Champions League dove finora ha ottenuto una sola vittoria. Al Diego Maradona arriva il Qarabag e l’obiettivo dei campioni d’Italia è l’aggancio in classifica: per i bookie hanno ottime chance di farcela, visto che l’1 si gioca a 1,28 su Betflag; pareggio e successo della squadra dell’Azerbaigian sono invece in lavagna, rispettivamente, a 5,85 e 9. Quattro delle ultime cinque gare giocate in casa dalla squadra di Conte sono terminate con almeno tre reti complessive, come le ultime quattro disputate in trasferta dal Qarabag: gli esperti vedono favorito l’Over anche martedì, fissato a 1,56 su 888sport, mentre l’Under è visto a 2,48. Per gli esperti il risultato esatto in pole è il 2-0, visto a 6,50, mentre 1-0 e 3-0 valgono entrambi 8 e il 2-1 è proposto a 8,50. Tra i pareggi l’1-1 (9) è preferito allo 0-0 (16), mentre le quote “decollano” in caso di successo ospite: lo 0-1 vale 20, lo 0-2 è visto a 60.
MARCATORI Conte sembra orientato a riproporre il 3-4-3 che si è rivelato davvero efficace sabato in campionato. Un gol di Hojlund, decisivo con la sua doppietta allo Sporting, vale 2,25, quello di Neres – che una doppietta l’ha realizzata contro l’Atalanta – 2,75. La quota più bassa ce l’ha Lucca, proposto a 1,80, mentre la presenza nel tabellino dei marcatori di McTominay e Politano vale rispettivamente 2,40 e 3,25. Nel Qarabag i riflettori sono puntati sull’attaccante francese Zoubir, in lavagna a 7,50, mentre Leandro Andrade (già autore di tre reti nella competizione) si gioca a 6.
 
RED/Agipro

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

