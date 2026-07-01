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Allegri dovrebbe essere presentato alla stampa la prossima settimana

Armando Fico 1 Luglio 2026 0 42 sec read

Rumors parlano di una possibile presentazione del nuovo allenatore del Napoli, nella prossima settimana. Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di farla contemporaneamente al lancio delle nuove maglie, previsto per il 6 luglio alla Stazione Marittima. Allegri che da oggi non è più un tesserato del Milan , dovrebbe essere annunciato ufficialmente da un momento all’altro col solito post di benvenuto da parte del patron azzurro. Il presidente crede tantissimo in Max e lo ha reputato adatto ad attuare il progetto della rifondazione del nuovo Napoli, basato sullo svecchiamento e sulla riduzione del monte ingaggi. La sola finestra a disposizione del club partenopeo è quella della settimana prossima, visto che il giorno 15 ci sarà il raduno dei giocatori in quel di Castel Volturno. Se non fosse sfruttato il giorno 6, si andrebbe al 9 o 10 del mese per presentare il successore di Conte ai tifosi napoletani ed ai giornalisti.

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