NEWS

Castel di Sangro, il sindaco a Stile TV: “Vi dico le date delle amichevoli del Napoli”

Vincenzo Letizia 1 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro: “La collaborazione col calcio Napoli è stata una grande opportunità e questo rapporto si sta consolidando di anno in anno. Immaginiamo quello che accade qui d’estate, le 3 partite internazionali, immaginammo che il calciomercato che avviene qui, in Europa un evento del genere non si sviluppa da nessuna altra parte quindi definirlo l’evento calcistico estivo dell’anno non significa enfatizzare. Quest’anno poi abbiamo due coincidenze: quella dei 100 anni del Napoli e il compleanno di Allegri che cadrà il 9 agosto e quindi anche a lui riserveremo attenzione e festeggiamenti.
Per il centenario del Napoli, domani andremo a definire l’evento che sarà caratterizzato in maniera festosa quindi cabarettisti, qualche gruppo musicale partenopeo e poi probabilmente qualche fuoco, questa è approssimativamente la celebrazione. C’è anche l’ipotesi di un collegamento con piazza Plebiscito di Napoli se ci sono le condizioni tecniche.

Abbiamo 3 date per le amichevoli del Napoli, il 5, l’8 e il 12 agosto, ma si giocherà anche una quarta partita probabilmente. La platea ricerca novità e nel mezzo di queste dei potrebbero esserci allenamenti congiunti con squadre. Mi ha fatto piacere il rapporto con la comunità del Napoli”. 

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Oltre 10.000 tifosi azzurri all’assalto di Madrid

Per la trasferta di Madrid si stima un seguito di oltre 10.000 tifosi del Napoli, ma probabilmente potrebbero essere anche  di più. “Difficile, quasi impossibile, […]

12 Febbraio 2017 0 48 sec read

Accordo ufficiale tra Allegri e la società juventina

La società juventina annuncia che Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva […]

3 Giugno 2024 0 17 sec read

ANTEPRIMA PARTITA GENOA vs NAPOLI – Primo incrocio tra De Rossi e Conte da allenatori, in serie A, il leccese punta alla vittoria

Domani, alle ore 18, allo stadio Luigi Ferrais del quartiere Marassi di Genova, andrà in scena il secondo anticipo del sabato, relativo alla 24 esima […]

6 Febbraio 2026 0 2 min read

Carmine Tascone: “Non capisco perché in estate si è fatto un mercato di prospettiva e non per l’immediato”

CARMINE TASCONE, direttore generale Damiano Promotion: “Higuain non sta segnando perché quando si gioca in una squadra di numeri uno è difficile che gli altri […]

28 Ottobre 2016 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui