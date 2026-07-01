Castel di Sangro, il sindaco a Stile TV: “Vi dico le date delle amichevoli del Napoli”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro: “La collaborazione col calcio Napoli è stata una grande opportunità e questo rapporto si sta consolidando di anno in anno. Immaginiamo quello che accade qui d’estate, le 3 partite internazionali, immaginammo che il calciomercato che avviene qui, in Europa un evento del genere non si sviluppa da nessuna altra parte quindi definirlo l’evento calcistico estivo dell’anno non significa enfatizzare. Quest’anno poi abbiamo due coincidenze: quella dei 100 anni del Napoli e il compleanno di Allegri che cadrà il 9 agosto e quindi anche a lui riserveremo attenzione e festeggiamenti.

Per il centenario del Napoli, domani andremo a definire l’evento che sarà caratterizzato in maniera festosa quindi cabarettisti, qualche gruppo musicale partenopeo e poi probabilmente qualche fuoco, questa è approssimativamente la celebrazione. C’è anche l’ipotesi di un collegamento con piazza Plebiscito di Napoli se ci sono le condizioni tecniche.

Abbiamo 3 date per le amichevoli del Napoli, il 5, l’8 e il 12 agosto, ma si giocherà anche una quarta partita probabilmente. La platea ricerca novità e nel mezzo di queste dei potrebbero esserci allenamenti congiunti con squadre. Mi ha fatto piacere il rapporto con la comunità del Napoli”.