Quali sono i nuovi record assoluti del Mondiale 2026? Ecco alcune curiosità

Il primo record che ha segnato questa Coppa del Mondo riguarda il numero di squadre, che è arrivato a 48, il secondo riguarda il numero di match che le finaliste giocheranno: ovvero 8.

Nelle statistiche dei pronostici Mondiali Messi, Mbappe e Haaland hanno rispettato le aspettative, mentre delle favorite steccano la prima Spagna e Brasile, ma restano comunque nella top 6 delle probabili vincitrici. Bene l’Argentina che conferma le sue grandi potenzialità da campione del mondo in carica, così come la Francia favorita, che vuole la terza finale consecutiva dei Mondiali. Ecco tutte le curiosità e anche i nuovi record della 23esima edizione di Coppa del Mondo.

Mbappe eguaglia Pelé e vuole la terza finale di Coppa del Mondo

Entriamo nel vivo con la doppietta di Mbappe contro il Senegal nella prima partita della Francia, il bomber bleus raggiunge quota 14 gol nel Mondiale pareggiando i conti con Pelé e dopo la finale Mondiale vinta nel 2018, quella persa nel 2022, vuole la rivincita nel 2026.

In caso di terza finale consecutiva, la Francia scriverebbe un record insieme a Brasile e Germania, uniche due Nazionali che sono state protagoniste di questo filotto, i Verdeoro nel 1994, 1998 e 2002, i Tedeschi nel 1982, 1986 e 1990. Tra le curiosità, non potevano mancare quelle sui calciatori del Napoli: o forse ex?

De Bruyne per il calcio spettacolo, ma il Belgio pareggia

Dopo aver dichiarato la sua gioia per l’addio di Conte, Kevin De Bruyne ha chiarito che si è sempre sentito fuori ruolo, escluso dal calcio poco offensivo dell’ex CT del Napoli. Per il Belga il calcio poco offensivo non è divertente, ma, ironia della sorte, l’esordio del Belgio non è stato poi dei migliori. Il pareggio contro l’Egitto ha segnato solo un punto in classifica e nel girone con Iran e Nuova Zelanda, tutto potrebbe accadere. Diverso il record di un certo Leo Messi, che nel 2026 è diventato il miglior bomber all time.

Messi da record pareggia i conti con Klose

La Pulce Atomica sfonda il muro delle statistiche all time e vola a quota 16 gol, pareggiando i conti con Miroslav Klose: miglior marcatore di sempre ai Mondiali. Nel match contro l’Algeria, non solo Messi porta a casa la tripletta più preziosa della sua vita, ma segna la sua presenza da record assoluto, numero 27, oltre a diventare il bomber più anziano a segnare tre gol in un match: il tutto in meno di un’ora.

Spagna senza Blancos

Torniamo a una curiosità senza record, perché per la prima volta nella sua storia, la Roja si presenta a un Mondiale senza calciatori del Real Madrid: e non era mai successo. Al contrario, abbondano i giocatori del Barcellona, che sono 8 nella rosa di De La Fuente.

Azteca da record e Mondiale come il Super Bowl

Guardando il programma dell’11 giugno, giorno della cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, possiamo notare un palinsesto denso di vip ed effetti scenici, che hanno regalato uno spettacolo straordinario, come accade ormai da qualche decennio.

Lo Stadio Azteca ha firmato un suo record personale, perché è l’unico che ha ospitato ben 3 cerimonie di apertura della Coppa del Mondo: nel 1970, nel 1986 e nel 2026.

Tra Shakira e Bocelli, le statistiche ci parlano di oltre 1,2 miliardi di spettatori per il match inaugurale, un numero impressionante da record per qualsiasi manifestazione sportiva. Sport e spettacolo hanno un legame sempre più stretto come dimostrano anche eventi del calibro del Super Bowl, con la Coppa del Mondo che toccherà la finale il 19 luglio proprio a New York, nello stadio dei Jets e dei Giant per la NFL.