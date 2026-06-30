NM LIVE – Zamboni, Muselli, Rivieccio, Petrazzuolo, Zaccaria e Carmine Esposito

NM LIVE – Zamboni: “Napoli, De Bruyne e Lukaku possono essere due conferme importanti, spostano gli equilibri, terrei ancora Anguissa”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Allegri e il mercato del Napoli? Il mercato è giusto che vada anche un pò al rilento, si notano tanti calciatori in questo periodo, anche calciatori che non si conoscono e che magari fanno bene in questo Mondiale. Vale anche per De Bruyne e Lukaku? In questo caso potrebbero essere due conferme importanti, possono spostare gli equilibri, uno come Allegri o qualsiasi allenatore li vorrebbe nella propria squadra. Chi ha partecipato al Mondiale che contributo può dare? Un contributo importante, chi finisce il Mondiale avrà un pò di riposo ed è normale, ma sarà un contributo importante a livello di persona e di importanza come calciatore, chi ha finito il Mondiale si sente un pò ringalluzzito, può dare uno slancio importante a tutta la squadra. Anguissa? E’ un grande giocatore, è importante, si sente quando non c’è, il Napoli guarderà qualsiasi aspetto prima di cederlo. Ovvio che Rabiot potrebbe essere il suo sostituto ideale, ha un rapporto importante con Allegri: si somigliano, ma poi la società farà le giuste scelte, ma preferisco Anguissa rispetto a Rabiot. Le squadre di Serie A? La squadra più incompleta è stata la Juventus, serve un grande lavoro dalle fondamenta. Juventus e Milan hanno sempre lottato per il vertice e vederle in situazioni diverse fa pensare a tante cose”.

NM LIVE – Muselli: “Napoli, Lukaku non può essere un titolare inamovibile, Kevin De Bruyne si diverte ancora a giocare”

NAPOLI – ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Le parole di Manna? Ho letto le sue parole, mi sembra che lui abbia voluto dire che adesso non è il momento di prendere decisioni, deve prima arrivare l’allenatore e fare delle valutazioni: mi sembra giusto. Anche se lui ha tolto dal mercato Lobotka e Anguissa, ma non sono sicuro che restano, bisogna capire quello che farà Allegri. De Bruyne e Lukaku? Gli impegni sono tanti, su De Bruyne, oltre ad aver fatto vedere qualcosa, ha mostrato che si diverte a fare questo lavoro, si diverte a giocare ed è importante. Ho letto le parole del fratello di Lukaku, credo che lasciano il tempo che trovano. Le parole e i sentimenti dei calciatori possono essere comprensibili, ma quando le azioni vanno da un’altra parte si mette tutto in discussione. Capisco il lutto vissuto, ma poi bisogna tornare a lavoro. C’è poco da fare e pensare che la società abbia comprato Hojlund mi sembra normale, visto che Lukaku era infortunato. Comprensibile dal punto di vista umano, ma bisogna vedere anche altri aspetti della questione. Lukaku non potrà fare il campionato di due anni fa, dobbiamo essere sinceri e capire che ha una certa età e viene da un infortunio importante, sta facendo bene al Mondiale ma non può essere un titolare inamovibile, può incidere in una fetta di partita ma serve capire cosa vuole. Vediamo cosa succederà, non sono sicuro che vada via, ci si può riappacificare in pochi minuti, può esserci stata una tensione, ma può tornare nei termini giusti, dipende dalla volontà di entrambi. Se Lukaku capisce, perchè non tenerlo? Lo abbiamo visto nell’anno dello scudetto, è stato importante anche nello spogliatoio. Si è visto anche l’anno scorso quanto sia mancato, anche a livello di motivazioni per sostenere i compagni”.

NM LIVE – Rivieccio: “Napoli, Max Allegri allenatore di esperienza, Lukaku tema da risolvere”

NAPOLI – GINO RIVIECCIO, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Allegri? Bisogna superare questi pregiudizi sulla sua poca simpatia, adesso è importante che faccia bene sulla panchina del Napoli. Che sia antipatico o meno, è una cosa che va superata. Allegri ha fatto capire a De Laurentiis che questa squadra va bene e gli ha dato delle garanzie. E’ un allenatore di esperienza, poi ormai siamo abituati a non vedere il calcio spettacolare. Le parole di Manna? Lobotka era l’unico che aveva manifestato qualche incertezza, forse non è arrivata la proposta giusta. Rivedrei qualcosa sulle fasce laterali e capire cosa farà Lukaku. Stabilito che Hojlund è il titolare e che torna Lucca, bisogna capire cosa farà Lukaku, è un tema da risolvere. Ha un contratto importante e al Mondiale sta facendo vedere quello che ci aspettavamo. Bisogna pensarci bene, perchè secondo me cercheranno qualche accostamento a una squadra araba, ma bisogna vedere. De Laurentiis e la panchina della Nazionale? Malagò è molto amico di Mancini, ma secondo me ha già un accordo con Conte. C’è una parte di presidenti di club che non sono contenti dell’ipotesi Mancini, Conte scalda di più. De Laurentiis l’ho visto sereno e sorridente, ma l’ho visto a maggio. Il Napoli ha fatto un contratto di tre anni ad Allegri, altrimenti non si sbloccava la questione con il Milan. Il Napoli ha dovuto cedere, altrimenti non restava più niente e doveva ripiegare su altri. De Laurentiis pensava di iniziare prima con Allegri, poi c’è stata questa questione del Milan e potevi arrivare al 30 giugno senza alternative. Restavano solo Palladino e Mancini, si è tirata troppo per le lunghe la questione, il 30 maggio avrebbe cambiato strada De Laurentiis, ma il 30 giugno non può più farlo. Mondiali? Adesso si entra nel vivo, si iniziano a vedere le vere partite. Ho visto il Brasile, mi ha deluso tantissimo, mi sembrava una squadra italiana, Ancelotti ha italianizzato molto il Brasile, non mi aspettavo l’eliminazione della Germania, il Marocco può arrivare lontanto e sono curioso di vedere la Norvegia. Il Giappone meritava di andare ai supplementari, il Brasile è stato molto fortunato, non è il miglior Brasile della storia. E’ un Brasile che non diverte, forse Ancelotti ha capito che deve giocare così per andare avanti. Se la Norvegia passa il turno, incontra il Brasile e la squadra di Ancelotti rischia molto. L’Italia non centrava nulla in questo Mondiale, le avrebbe prese anche dal Curacao. I miei progetti? Sono in giro con lo spettacolo, poi ho le presentazioni del mio libro. Sarò al Cilea a novembre, stiamo scrivendo il seguito del film. Questi sono i progetti della prossima stagione, in attesa di vedere il Napoli di Allegri e i festeggiamenti del centenario di questa grandissima storia”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, ci siamo per Allegri, le parole di Manna? La società ha le idee chiare, ecco le ultime sul mercato”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Allegri? E’ tutto risolto, la situazione è abbastanza chiara, Allegri si è liberato dal contratto del Milan e adesso stanno compiendo i passi burocratici, non ci sono problemi e intoppi. Germania? Nagelsmann non si è dimesso, ha detto che vuole restare sulla panchina della Nazionale tedesca. Tornando ad Allegri, bisogna essere sereni, l’ha detto anche Manna, non c’è una data stabilita e non c’è fretta. Nelle dichiarazioni di Manna devo dire che mi hanno colpito alcune cose: una sul centrocampo, Anguissa ha il contratto in scadenza nel 2027, spesso si è parlato di rinnovo, poi non è successo più nulla. Il cambio in panchina può incidere sia in un senso che nell’altro. Piace al Besiktas, il Napoli valuta il cartellino almeno 20 milioni di euro. Manna dice che il centrocampo è completo, non so se ha spento i discorsi relativi alla permanenza di De Bruyne, Anguissa e Lobotka, ma ha dato delle dritte chiare. Verranno fatte delle valutazioni post Mondiali per Lukaku, ha avuto una annata complicata anche a livello personale, al Napoli fa piacere che non sia fermo e che sia tornato a giocare. De Bruyne è centrale nel progetto, ma è importante conoscere il nuovo allenatore. Se si parla in questi termini, significa che le idee societarie sono chiare, poi ovvio che servono confronti con l’allenatore. Khalaili piace anche all’Inter, Gila piace ad Allegri e alla società, ma è seguito anche da altri club. Lobotka non è in uscita, è centrale nel progetto, sono contento che abbiamo avuto la conferma di quanto detto, su Anguissa anche. C’è stato il rinnovo di Spinazzola fino al 2028, è molto legato a Napoli. Anche quelle voci sulla Juventus non hanno mai trovato riscontro, forse anche l’amicizia con Politano ha aiutato molto, le sue qualità tecniche sono chiare e può dare ancora il suo contributo”.

NM LIVE – Zaccaria: “De Bruyne? Lo terrei fino a quando non compie 50 anni, prenderei Liberali, è un giovane molto interessante”

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “I tempi del calcio di questo periodo sono prematuri, sono tutte ferme le squadre, sono più i racconti che vengono fatti sui giornali. Si parla tanto, ma la concretezza è poca. E’ divertente vedere come un giocatore accostato al Napoli, poi il giorno dopo viene accostato a un’altra squadra. Mi sembra una rincorsa, se è vero che il Napoli è interessato a Khalaili, il giorno dopo spunta anche l’Inter. Le parole di Manna? Ha fatto bene in questi due anni, poi ci sono alcuni acquisti non andati bene, l’anno scorso è stato un mercato importante, ma non tutti devono uscire alla grande, non tanto mi riferisco alle perplessità di Conte su Beukema, mi riferisco a Lucca e Lang, ma nel calcio può succedere di tutto e magari con un altro allenatore possono fare bene. Lucca all’Udinese ha fatto bene, ma gioca diversamente dal Napoli, ma utilizzarlo alla Lukaku non porta a nulla, lui gioca diversamente. Se un nuovo allenatore lo fa giocare come sa fare, tornerebbe ad essere quello dell’Udinese. Il calcio è un libro aperto in continua evoluzione, vedremo con Allegri il destino di questi calciatori. Poi vedremo anche con De Bruyne e Lukaku, guardando l’ultima partita del Belgio, sono rimasto impressionato da De Bruyne, ha fatto una grande prestazione. Un calciatore del livello che abbiamo sempre conosciuto, uno così lo terrei fino a quando compie 50 anni. Lukaku? L’atteggiamento non sarà stato l’ideale, ma è un discorso da valutare. Il suo ingaggio è importante, ma bisogna riflettere se smembrare un attacco con Hojlund e Lukaku. Manna non dirà mai le trattative che sta seguendo, le smentisce perchè è il gioco delle parti. Si muove e valuterà le cose con Allegri, Rabiot è un fedelissimo di Allegri e se venisse a Napoli non sarebbe una sorpresa, ma dipende dal futuro di Anguissa e Lobotka. Non cederei mai Vergara, sono contento che il Napoli vuole tenerlo. Liberali ha fatto un campionato straordinario e quest’anno bisogna vedere chi lo prende, Sassuolo e Juventus sono interessate, io lo prenderei subito, ha un costo limitato, ha 19 anni ed è un fiore di giocatore. Oltre a calciatori di grande spessore, spero che il Napoli dia uno sguardo a questi giovani talenti. Mondiali? Non sto guardando tutte le partite, mi sono soffermato su Germania-Paraguay, è stata divertente, non per i tedeschi, ma è stata una partita divertente con la Germania che attaccava e il Paraguay che si è difeso bene. Mi sarei aspettato qualcosa in più dall’Olanda, ma le squadre africane sono a un livello notevolissimo, non mi meraviglierei di una affermazione finale di una squadra africana”.

NM LIVE – Carmine Esposito: “Il Napoli deve lottare sempre per lo Scudetto, bisogna migliorare in Europa, Allegri? Landucci mi ha confermato la rescissione con il Milan”

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell’Empoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Il calcio mondiale è cambiato moltissimo, ho visto Brasile-Giappone, qualche anno fa avrebbe vinto con molti gol di scarto il Brasile. L’Olanda è uscita, il Paraguay ha battuto la Germania. Poi c’è il Marocco che, secondo me, può arrivare fino alla fine. Una squadra che qualche anno fa era considerata piccola, ora può dare fastidio. Brasile-Giappone? Il Brasile è una squadra blasonata e ha calciatori importanti, ma ci vuole anche un pizzico di fortuna in queste partite. Nel secondo gol si è visto il calcio brasiliano, più che fortuna di Ancelotti, è stata una bella azione. Questo sicuramente non è il miglior Brasile della storia, ha dei giocatori importanti, ma sono un pò avanti con gli anni, non ha fatto delle belle giocate contro il Giappone, che è molto organizzato. Allegri? Il mercato va a rilento con i Mondiali, ma ho visto un De Laurentiis molto pimpante, secondo me ha tutto sotto controllo. Ho mandato un messaggio a Landucci, vice di Allegri, mi ha detto che c’è stata ieri la rescissione con il Milan e l’ho visto molto contento. Secondo me con questo annuncio su Allegri, almeno il popolo napoletano può stare tranquillo. Gila e Khalaili? Vedendo così contento De Laurentiis, mi mette molta fiducia e tranquillità. Su Gila c’è la concorrenza di Sarri, ma credo che il Napoli abbia messo già sul tavolo un colpo importante, aspetta solo l’ufficialità di Allegri. Speriamo finiscano presto questi Mondiali e ci concentriamo sul Napoli. Allegri dovrà cambiare preparazione e punto di partenza, Napoli si aspetta una partenza importante e penso che partirà fortissimo, spero che possa reggere il campionato con un ritmo importante. Allegri sa che Napoli si aspetta dei risultati. L’obiettivo Scudetto il Napoli deve averlo ogni anno, è una squadra importante, deve fare qualcosa in più anche in Europa, viene da qualche delusione nell’ultimo periodo, ha fatto bene con Spalletti. Poi anche la Coppa Italia, che resta un trofeo prestigioso e fa sempre bene portare un trofeo a casa”.